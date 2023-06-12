قناة الناس.. أمين الفتوى: كثرة الذكر والدعاء من أهم العبادات (فيديو)

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثرة الذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة على الرسول الكريم، من أهم العبادات خلال هذه الأيام.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يجب على المسلم أن ينشغل هذه الفترة بكثرة الذكر والدعاء في تلك الفترة، لأن تلك الفترة قرب من الله تعالى، قرب زماني وقرب مكاني.

وأوضح، أن القرب الزماني هو تلك الفترة وهي زمن الطواف، أما القرب المكاني فلأن المسلم يكون وقتها في بيت الله الحرام، وكلما كان اقترابه من بيت الله الحرام كان أحسن وأولى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.