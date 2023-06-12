الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتحديد هويته.. النيابة تتحرى عن جثة في منزل مهجور بالمعادي

النيابة
النيابة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الإثنين، طلب تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة شخص مقطعة إلى أجزاء؛ كان قد عثر على البعض منها بمنطقة مهجورة بمنطقة المعادي؛ لتحديد هويته وكشف ملابسات الحادث.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، تلقوا بلاغًا من الأهالي بالعثور على ساق آدمية بإحدى المناطق المهجورة بدائرة قسم شرطة المعادي.

على الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على ساق آدمية بمنطقة مهجورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

نيابة المعادي الجزئية تحديد هويته منطقة مهجورة قسم شرطة المعادي

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