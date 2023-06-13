ابتعد عن التوتر.. أنشطة مقترحة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات

بدأ طلاب الثانوية العامة فترة الامتحانات، وهي الفترة الأصعب في حياة أي طالب، وفي السطور التالية، بعض النصائح التي يستطيع من خلالها الطالب أن يصفي ذهنه جيدًا.

ممارسة الرياضة في صالات الجيم

من الأشياء التي تشعر المرء بالسعادة هو ممارسة الرياضة لأنها تفرز هرمون السعادة، خاصة في أماكنها المخصصة، حيث إن اللعب في صالات الجيم يساعد في تحسين المزاجية بشكل كبير جدا، لكن لابد ألا ينسى الطالب شرب المياه بكثرة وقت اللعب.

الجري في الأماكن المفتوحة

الجري من الأنشطة التي تحسن الحالة المزاجية بشكل لا يوصف، فهي تعتبر نوع من أنواع الرياضة، ولو فعلها الشخص في مكان مفتوح وخاصة وسط الأشجار أو بجانب مياه نيل أو بحر، أو على طريق مفتوح، ستساعد في استنشاق الهواء النظيف وتعمل على ضبط الحالة المزاجية.

ممارسة السباحة

تعد السباحة من الأنشطة الممتعة، فهي تنظم النفس وتحسن عمل الرئة، وتقضي على التوتر، وهذا معروف علميًا، فالسباحة من أفضل الأنشطة في تحسين الحالة المزاجية.

الذهاب للسينما

هناك عشاق لدخول السينما، ومشاهدة فيلم جميل مع الأصدقاء أو العائلة، لما توفره السينما من حالة ممتعة وشعور كبير بالسعادة.

ركوب الدراجات

انتشر في الفترة الأخيرة تأجير الدراجات بكثرة، وقيادة الشباب لها في الشوارع الرئيسية، فهي فضلا عن كونها نوع من ممارسة الرياضة، إلا أنها تعد تحديًا بين الشباب وترفع الحالة المزاجية بشكل لا يوصف.

الخروج في نزهة لحديقة

الحدائق والمناظر الطبيعية الخلابة تصفي الذهن، مما يرفع من الحالة المزاجية للإنسان، حتى أنه يمكن للطالب أن يذاكر في هذه المنتزهات بذهن صافي.