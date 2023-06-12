الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عقيلة صالح يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" السيناريو الأسوأ لدى الليبيين

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه في حال وجود أي خلل يؤثر على عملية الانتخابات لابد من مواجهته، مردفا: “اتفاق لجنة 6+6 ليس قرآن وإذا أعاق إجراء الانتخابات، يتم تدارك الأمر، نحن نريد نتيجة، والانتخابات هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس، وأسوء شيء في ليبيا الآن هو إجراء انتخابات تفشل، سيكون ذلك السيناريو الأسوأ”.

وأوضح صالح خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب قام بما عليه من قاعدة دستورية، وتكليف لجنة 6+6، والقوانين صادرة وموجودة بالفعل، مضيفا أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى وأهم من القوانين، وبعد الانتخابات يتولى الرئيس تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنه يجب أن يتكاتف الجميع لانتخاب رئيس ثم وضع التشريعات من خلال مجلس النواب، وعقد المصالحة وتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الديمقراطية تريد القبول من الشعب الليبي بأكمله، ونؤكد أن مزدوج الجنسية لن يكون رئيسا للبلاد.

عقيلة صالح القاهرة الإخبارية الانتخابات

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