الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالتبين للجنايات

متهمين
متهمين

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة متهمين بسرقة الدراجات النارية، إلى محكمة الجنايات.

وتبين أنه تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة الأول، مجهولة المصدر، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

وبمناقشتهما أقرا بسرقة الدراجة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك".
واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة باستخدام المركبة المضبوطة، وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة.
كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جنايات الدراجات النارية سرقة النيابة نيابة حلوان الجزئية محكمة الجنايات

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