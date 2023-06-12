الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سد كاخوفكا لـ10 قتلى و41 مفقودًا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودًا.

في وقت سابق، أعلنت أوكرانيا استعادة قرية أخرى في المراحل الأولى من الهجوم المضاد.

وقال مسئولون عسكريون، يوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت قرية رابعة من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، حيث حققت المراحل الأولى من الهجوم المضاد للأمة نجاحًا صغيرًا آخر.

كتب نائب وزير الدفاع حنا ماليار على تطبيق Telegram، أن العلم الأوكراني كان يرفرف مرة أخرى فوق قرية Storozhov في منطقة دونيتسك الشرقية، وفي اليوم السابق، قال مسئولون أوكرانيون إن قواتهم استولت على ثلاث قرى صغيرة أخرى قريبة - بلاهوداتني وماكاريفكا ونسكوتشني- جنوب بلدة فيليكا نوفوسيلكا.

المكاسب التي تم الإبلاغ عنها التي كان من المستحيل التحقق منها، ويمكن عكسها في الحرب لم تكن سوى أجزاء صغيرة من الأراضي، كما شددوا على صعوبة المعركة التي تنتظر القوات الأوكرانية التي سيتعين عليها القتال مترًا بعد متر لاستعادة ما يقرب من خمس بلادهم الواقعة الآن تحت الاحتلال الروسي.

القتال الأخير على الحافة الغربية للخط الأمامي البالغ طوله 1000 كيلومتر (600 ميل)، قد تعقد بسبب اختراق السد الذي أدى إلى تدفق مياه الفيضانات عبر جزء من نهر دنيبر يفصل بين الجانبين.

وحذر محللون ومسئولون عسكريون غربيون من أن محاولة تخليص أوكرانيا من القوات الروسية الراسخة، والمسلحة بقوة قد تستغرق سنوات، وأن نجاح الهجوم المضاد الأوكراني بعيد كل البعد عن اليقين.

أضاف فلاديمير روجوف المسئول في الإدارة المعينة من قبل موسكو لمنطقة زابوريجيه في الطرف الغربي من خط المواجهة، إن "معارك عنيفة" تدور رحاها في المنطقة، يوم الاثنين، بمشاركة المدفعية الروسية وقذائف الهاون والقوة الجوية.

أوكرانيا روسيا استهداف سد نوفا كاخوفكا الحرب كييف

الأكثر قراءة

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

باحث سياسى: أوكرانيا تتبع تكنيك تشتيت القوات الروسية بالهجوم المضاد

التحقيق للمرة الثانية مع منير الوسيمي بـ"الموسيقيين".. الثلاثاء

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

متحدث "التعليم": امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول كانت منضبطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة