أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سد كاخوفكا لـ10 قتلى و41 مفقودًا

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودًا.

في وقت سابق، أعلنت أوكرانيا استعادة قرية أخرى في المراحل الأولى من الهجوم المضاد.

وقال مسئولون عسكريون، يوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت قرية رابعة من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، حيث حققت المراحل الأولى من الهجوم المضاد للأمة نجاحًا صغيرًا آخر.

كتب نائب وزير الدفاع حنا ماليار على تطبيق Telegram، أن العلم الأوكراني كان يرفرف مرة أخرى فوق قرية Storozhov في منطقة دونيتسك الشرقية، وفي اليوم السابق، قال مسئولون أوكرانيون إن قواتهم استولت على ثلاث قرى صغيرة أخرى قريبة - بلاهوداتني وماكاريفكا ونسكوتشني- جنوب بلدة فيليكا نوفوسيلكا.

المكاسب التي تم الإبلاغ عنها التي كان من المستحيل التحقق منها، ويمكن عكسها في الحرب لم تكن سوى أجزاء صغيرة من الأراضي، كما شددوا على صعوبة المعركة التي تنتظر القوات الأوكرانية التي سيتعين عليها القتال مترًا بعد متر لاستعادة ما يقرب من خمس بلادهم الواقعة الآن تحت الاحتلال الروسي.

القتال الأخير على الحافة الغربية للخط الأمامي البالغ طوله 1000 كيلومتر (600 ميل)، قد تعقد بسبب اختراق السد الذي أدى إلى تدفق مياه الفيضانات عبر جزء من نهر دنيبر يفصل بين الجانبين.

وحذر محللون ومسئولون عسكريون غربيون من أن محاولة تخليص أوكرانيا من القوات الروسية الراسخة، والمسلحة بقوة قد تستغرق سنوات، وأن نجاح الهجوم المضاد الأوكراني بعيد كل البعد عن اليقين.

أضاف فلاديمير روجوف المسئول في الإدارة المعينة من قبل موسكو لمنطقة زابوريجيه في الطرف الغربي من خط المواجهة، إن "معارك عنيفة" تدور رحاها في المنطقة، يوم الاثنين، بمشاركة المدفعية الروسية وقذائف الهاون والقوة الجوية.