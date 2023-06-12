الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنجازات 9 سنوات.. إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية مياه الشرب بقرية الريان

مياه الشرب
مياه الشرب

حققت المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة" الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وساهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً وخاصةً قرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث خرجت العديد من المشروعات للنور خصوصا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاسيما أنه قطاع مهم لا غني عنه بين المواطنين والقرى البعيدة داخل مركزي يوسف الصديق وإطسا.

ونجحت المبادرة الرئاسية في إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية مياه الشرب بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة الريان 80 لتر/ ث، أي حوالي 7000 متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى الريان، وقليون، وشعلان، والحمزاوي، والحامولي، وذوالفقار، بإجمالي 35 ألف نسمة.

وبلغت التكلفة التقديرية لأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة 8,5 مليون جنيه، شملت تغيير ٩ طلمبات، وتغيير اللوحة الكهربائية القديمة، وإنشاء عنبر متكامل لإسطوانات الكلور، وعمل منظومة مجهزة لإعدام الكلور المتسرب، وكذا إنشاء عنبر حقن الشبه، وخزانات، وقلابات الشبه، وتغيير جميع الطلمبات والقلابات والخزانات، وتوريد وتركيب مولد كهربائي جديد لأحمال المحطة بهدف تعويض أى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

كما تم عمل ترميمات لكامل سقف الخزان الأرضي، وتعلية السور الخاص بالمحطة، وعمل تشطيبات للمحطة من بلاطات خرسانية وانترلوك وبلدورات ومحارة ودهانات وسباكة.

وتحصل المحطة على حصتها من مياه بحر البنات، وتتكون من خزان أرضى، ومظلة للطلمبات، وغرف إدارية، وبئر توزيع، وخزان الوقود، والمولد، وعنبر اسطوانات الكلور، وعنبر الطلمبات، والبلاورات، إضافة إلى مرشحات رملية، وغرفة الشبه، وخزان الصود.

وضمن المبادرة الرئاسية يتم  تنفيذ 351 مشروعًا بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 7٫1 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 249 مشروعًا بقرى إطسا، وعدد 102 مشروع بقرى يوسف الصديق.

9سنوات على حكم السيسي 30 يونيو الفيوم حياة كريمه احلال وتجديد مياه الشرب بقرية الريان

الأكثر قراءة

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

باحث سياسى: أوكرانيا تتبع تكنيك تشتيت القوات الروسية بالهجوم المضاد

التحقيق للمرة الثانية مع منير الوسيمي بـ"الموسيقيين".. الثلاثاء

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

متحدث "التعليم": امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول كانت منضبطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة