إنجازات 9 سنوات.. إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية مياه الشرب بقرية الريان

حققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وساهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً وخاصةً قرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث خرجت العديد من المشروعات للنور خصوصا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاسيما أنه قطاع مهم لا غني عنه بين المواطنين والقرى البعيدة داخل مركزي يوسف الصديق وإطسا.

ونجحت المبادرة الرئاسية في إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية مياه الشرب بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة الريان 80 لتر/ ث، أي حوالي 7000 متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى الريان، وقليون، وشعلان، والحمزاوي، والحامولي، وذوالفقار، بإجمالي 35 ألف نسمة.

وبلغت التكلفة التقديرية لأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة 8,5 مليون جنيه، شملت تغيير ٩ طلمبات، وتغيير اللوحة الكهربائية القديمة، وإنشاء عنبر متكامل لإسطوانات الكلور، وعمل منظومة مجهزة لإعدام الكلور المتسرب، وكذا إنشاء عنبر حقن الشبه، وخزانات، وقلابات الشبه، وتغيير جميع الطلمبات والقلابات والخزانات، وتوريد وتركيب مولد كهربائي جديد لأحمال المحطة بهدف تعويض أى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

كما تم عمل ترميمات لكامل سقف الخزان الأرضي، وتعلية السور الخاص بالمحطة، وعمل تشطيبات للمحطة من بلاطات خرسانية وانترلوك وبلدورات ومحارة ودهانات وسباكة.

وتحصل المحطة على حصتها من مياه بحر البنات، وتتكون من خزان أرضى، ومظلة للطلمبات، وغرف إدارية، وبئر توزيع، وخزان الوقود، والمولد، وعنبر اسطوانات الكلور، وعنبر الطلمبات، والبلاورات، إضافة إلى مرشحات رملية، وغرفة الشبه، وخزان الصود.

وضمن المبادرة الرئاسية يتم تنفيذ 351 مشروعًا بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 7٫1 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 249 مشروعًا بقرى إطسا، وعدد 102 مشروع بقرى يوسف الصديق.