الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف نجحت الدولة المصرية في تخطي أزمات الطاقة خلال 10 سنوات؟

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن الدولة المصرية عانت كثيرًا في مجال الطاقة خاصة في أعقاب أحداث يناير 2011، والتي ساهمت في هروب المستثمرين بمجالات اكتشاف الطاقة خوفًا من عدم استقرار البلاد في ذلك التوقيت.

وأضاف “يوسف” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي خلال مؤتمر شرم الشيخ 2014، تحدث مع المستثمرين الأجانب للدخول في شراكات وحثهم على العودة ووعد بأن تكون مصر أمنًا وأمانًا وهو ما تحقق.

مصر استطاعت أن تجتذب استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي 

وتابع أن الدولة نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة في مجالات الغاز الطبيعي واكتشاف حقل ظهر، والذي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة، كما تم العمل على كل الصناعات المختلفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي وعودة كل محطات الكهرباء للعمل بكل طاقتها في "البرلس، وبني سويف، والسخنة"، ويتم مدهم بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي للتشغيل.

وأشار إلى أنه في 2014 تم الاستغناء عن الطاقة الإحفورية في مجال التصنيع وكذلك المازوت في تشغيل محطات الكهرباء ويتم تكريريه لاستخراج مشتقات أخرى وقريبًا سنحقق اكتفاءً ذاتيًا من المشتقات البترولية، كما تم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وفي المنازل ونعظم هذه الاستخدامات والفائض يتم تصديره للخارج في شكل غاز مسال.

مدحت يوسف مجال الطاقة للإكتفاء الذاتي الغاز الطبيعي الرئيس السيسي المستثمرين الأجانب محطات الكهرباء الطاقة الأحفورية

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