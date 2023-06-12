الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الشوادفي يكشف كواليس 10 سنوات من التحول في الاقتصاد المصري

محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

قال محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الاقتصاد المحلي شهد العديد من التقلبات والأزمات على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، حيث توقفت عدة مصانع عن العمل، وتجاوز التضخم معدل الـ42%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتياطي النقدي بلغ 13 مليار جنيه في 2013، ووصل معدل التضخم إلى 45%، إلا أنه تراجع نوفمبر 2016، بالتزامن مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ليسجل 35%، وانخفضت معدلات البطالة إلى بقيمة 9%.

انخفاض معدل التضخم في 2020

وتابع أنه بحلول 2020، انخفض معدل التضخم إلى 7% وارتفع الاحتياطي النقدي من 19 إلى 38 مليار جنيه، مؤكدًا أننا اليوم نشهد طفرة كبيرة في مجال الاقتصاد. 

وتابع، أن مصر كانت فقيرة في الطرق والنقل واللوجيستيات، قبل 10 سنوات، والدولة وضعت بنية تحتية من الطرق والموانئ وحدث تكامل بين الدولة وبعضها لخدمة الاقتصاد ولتوطين الصناعة.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي هرب، بسبب المشاكل الموجودة وقت الثورة، ولكن الدولة قامت بتطوير البنية التحتية الكهربائية وكنا نعاني من حاجة وندرة واليوم أصبح لدينا فائض وطاقة متجددة وأصبحنا دولة مصدرة. 

محمد الشوادفي الاقتصاد المصرى العشر سنوات التضخم الاصلاح الاقتصادي البطالة البنية التحتية

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