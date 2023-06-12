إزالة الإعلانات المخالفة خلال حملة بشوارع وميادين بيلا بكفر الشيخ

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص بنطاق مدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

واستهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة بيلا، وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، لافتاً إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.