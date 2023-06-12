بلينكن: قلقون بشأن توفير شركات صينية تكنولوجيا عسكرية لروسيا

أعرب وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، اليوم الاثنين، قلقون بشأن توفير شركات صينية تكنولوجيا عسكرية لروسيا.

وأضاف بلينكن، انه لا مؤشرات على إرسال الصين أسلحة لروسيا، كما أن الجهود الدبلوماسية الامريكية أبطأت خطط الصين بشأن كوبا.



وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين مجددًا على التحالف الطويل بين واشنطن ومانيلا ، حيث تمنى للفلبين احتفالًا بهيجًا بعيد الاستقلال يوم الاثنين 12 يونيو 2023.

كما انضمت المملكة المتحدة واليابان والصين وفرنسا وكندا ، من خلال سفاراتها في مانيلا ، إلى الفلبينيين في الاحتفال بعيد استقلال البلاد الـ 125.

وقال بلينكين "اليوم ، أود أن أعيد التأكيد على التحالف القديم بين الولايات المتحدة والفلبين والاحتفال بعلاقاتنا القوية بين الشعبين ، مع الاعتراف بالتضحيات المشتركة التي تشكل أساس تحالفنا".

وقال في بيان شاركته فيه وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد أنجزنا الكثير معًا ، وأنا واثق من أننا سنواصل بشكل تعاوني مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحًا".

وقالت السفيرة الأمريكية في مانيلا ماري كاي كارلسون إن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة بصداقتنا الخاصة مع الفلبين كشركاء في الازدهار للسنوات القادمة".

وكتب السفير الياباني في مانيلا كوشيكاوا كازوهيكو على تويتر: "بصفتنا دولًا متشابهة التفكير ، نرجو أن تستمر علاقاتنا بين اليابان والفلبين في الدفاع عن السلام والديمقراطية - القيم التي يمثلها هذا اليوم! أتمنى أن يزدهر تضامننا من أجل السلام والازدهار الدائمين."

وقالت السفيرة البريطانية في مانيلا لوري بوفيلس ، في رسالة على تويتر: "من بين أهداف وقيم الفلبين المثل والمبادئ الديمقراطية ، وحقوق الإنسان العالمية ، والعدالة ، وقيمة الحرية والسيادة".

وقالت بوفيلز "الاحتفال بعيد الاستقلال يذكرنا بالتمسك بهذه القيم والمبادئ التي بنيت عليها الأمة".

هنأت السفيرة الفرنسية في مانيلا ميشيل بوكوز الحكومة الفلبينية والشعب الفلبيني "بالاحتفال بحريتهم".