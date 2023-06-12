اليوم.. انطلاق المنتدى العربي الأول للإعلام السياحي

افتتح وزير السياحة محمد المعز بلحسين، الاثنين، رفقة رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، فعاليات المنتدى العربي للإعلام السياحي في دورته الأولى الذي ينتظم بالتعاون مع المنظمة واتحاد اذاعات الدول العربية تحت شعار "دور الإعلام في تطوير السياحة العربية البينية".

وشهد الملتقى حضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والإتصال بجامعة الدول العربية ورئيس إتحاد اذاعات الدول العربية الدكتور محمد بن فهد الحارثي والمدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان ورئيس المنظمة العالمية للصحفيين وكتاب السياحة التيجاني حداد ومشاركة نحو 300 شخصية إعلامية وسياحية وصحفيين ومؤثرين من تونس ومن مختلف أرجاء الوطن العربي.

وأكد وزير السياحة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تونس تولي العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي عامة والمجال السياحي خاصة أهمية قصوى من أجل تحقيق إندماج اقتصادي عربي، مؤكدا الإلتزام الدائم بالخيارات الإستراتيجية للنهوض بالسياحة العربية تحت لواء المجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة.

كما ثمن الحرص المشترك على تنمية وتطوير السياحة بمفهومها الشامل على امتداد الوطن العربي، من خلال العمل خاصة على الإسراع في تنفيذ إستراتيجية السياحة العربية، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع السياحية المجددة وذات القيمة المضافة العالية ودعم الحركة السياحية العربية البينية ورفع كل العوائق التي تحد من تدفق السياح بين الدول العربية ودعم عمل الإعلام السياحي بالبلدان العربية.

وأبرز الوزير أن تونس حريصة كل الحرص على مزيد النهوض بالسياحة العربية من خلال العمل على المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع مشيرا إلى أن تونس استقبلت خلال سنة 2019 أكثر من 5 مليون وافد من مختلف الدول العربية من مجموع 9,4 مليون سائح وهو ما يمثل 53% من مجموع الوافدين مع تسجيل وفود 1 مليون و854 ألف سائح عربي من مجموع 3 مليون إلى غاية 31 ماي 2023 بزيادة %14مقارنة بسنة 2019 في حين بلغ حجم المداخيل السياحية بالعملة الأجنبية لهؤلاء السياح سنة 2019 حوالي 1867 مليون دينار أي ما يمثل ثلث مجموع المداخيل السياحية من العملة الصعبة (33 %).

وشدّد على ان تنمية السياحة العربية البينية تعد مطلبا ملحا وضروريا فهي بدون شك رافدا حضاريا وتنمويا لأبناء الوطن العربي والمراهنة عليها حاليا وفي المستقبل يمكن أن يزيد من تقارب الشعوب العربية وتوحيد مواقفها إزاء القضايا والتحديات التي تواجهها.

معتبرًا ان السائح العربي يبدي تضامنا وتكاملا خلال الأحداث الطارئة والأزمات وبالتالي فان تسهيل السياحة العربية البينية من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات السياحية وخلق فرص عمل اضافية في العالم العربي خاصة في ظل توفر العديد من العوامل والمزايا والتي من أبرزها قرب المسافة والتقارب في العادات والتقاليد واللغة وثراء المنطقة العربية بتراثها الثقافي والتاريخي والديني فضلا عن استضافة المنطقة العربية للعديد من الفعاليات والأحداث العالمية سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية وغيرها على غرار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

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