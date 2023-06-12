محامية طليق هيفاء وهبي تبرأها من التخلي عن ابنتها الوحيدة

كشفت محامية ناصر فياض، الزوج الأول للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة، حقيقة تخلي هيفاء عن حضانة ابنتها، وذلك للمرة الأولى.

وقالت المحامية في فيديو نشر لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها هي من طلقت الفنانة هيفاء وهبي، مؤكدة أن زوجها الأسبق هو من منعها من رؤية ابنتها.

أضافت أنه خلال إجراءات الطلاق قام بعمل وكالة لها، وأكد أنه لن يمضي الوكالة إلا إذا تنازلت هيفاء عن رؤية ابنتها، مشيرة إلى أنها اتصلت عليها وأخبرتها بالأمر، فردت هيفاء قائلة إنها لن توقع على تنازل لرؤية ابنتها، حتى لا تكبر وتقول إن أمها تنازلت عن رؤيتها.

تابعت المحامية:"احترمت هيفاء ووقفت معها رغم أني محاميته، وقلت له أنا معها لأنها لاتريد أن تمضي الورقة، حتى لا تكبر ابنتها وتلومها على رفض رؤيتها.

بكاء هيفاء وهبي عند سؤالها عن ابنتها

وحرمت هيفاء من مشاهدة ابنتها، ولهذا دخلت في نوبة بكاء خلال لقائها مع طوني خليفة في أحد البرامج، عند سؤالها عن ابنتها، ووقتها لم تقل شيئا، واكتفت فقط بالبكاء، لكن الغريب أن هيفاء نفسها كانت تنكر ابنتها، وتؤكد أنها لم تنجب يومًا، وأشارت إلى أن الصور التي انتشرت كانت لشقيقتها وليس لابنتها، وهو ما تم تكذيبه على مر الأيام.

كما أن والد ابنتها وجدها أخبراها أن والدتها توفيت خلال ولدتها وهو ما اكتشفت كذبه بعد ذلك وأن والدتها هي هيفاء وهبي.

ابنة هيفاء وهبي متزوجة، ولها طفلتان ورثتا جمال جدتهما وتنال صورهما العديد من التعليقات التي تشيد بجمالهما.

ابنة هيفاء وهبي