نائبة التنسيقية أميرة العادلى رافضة موازنة 2023/2024: لا تعبر عن المواطن

أبدت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ملاحظاتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.



وقالت "العادلى" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين: "هذه الموازنة تعكس سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والتي لا تعبر عن المواطن" مضيفة: "بالنسبة للسياسة الاقتصادية فأرقام الحساب الختامي من قبل كانت خير دليل، ولن أتحدث عن مزاحمة القطاع الخاص وغيره وسأكتفي اليوم بالحديث عن الهيئات الاقتصادية، والتي بلا شك أنها تحتاج إعادة النظر فهناك بعض الهيئات التي لم تعتمد الموازنة الخاصة بها، وهيئات لم تصرف الموازنة المقرر لها، وهيئات لم تلتزم بالموازنات التي أقرها المجلس بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر هيئة سكك حديد مصر التي وصلت خسائرها ل 100 % وهنا أثمن علي توصية اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من المالية والتخطيط للوقوف على أسباب الخسائر.



وانتقدت" العادلى "السياسية الاجتماعية للموازنة قائلة:" فحدث ولا حرج، فبداية من حد الإعفاء الضريبي الذي طالبت دور الانعقاد الماضي هنا في الجلسة العامة بضرورة وعدم تحصيل الحكومة ضريبة من محدودي الدخل ولم تعر الحكومة ولا الوزير بل تمسكوا بحد الإعفاء المقدم، بينما انتصرت القيادة السياسية للمواطن بمجموعة إجراءات منها رفع حد الإعفاء الضريبي، وبرغم تلك الزيادة إلا إني ما زلت أطالب برفع حد الإعفاء الضريبي علي الأقل إلى 5 آلاف جنيه لان محدودي الدخل ما زال يدفع ضريبة فرفقا بالمواطن الذي لم يعد قادرا على التحمل.



وتابعت: "ثانيا جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة أن التقديرات المدرجة لمعاش الضمان الاجتماعي 31 مليارا بينما ورد في الجدول التفصيلي 25 مليارا بخفض 6 مليارات.



وقالت إنه برغم الزيادات الطفيفة في معاش تكافل وكرامة وغيرها من الحوافز إلا أنها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذي وصل إلى 40 % متسائلة عن عدد الأسر التي خرجت من تكافل وكرامة؟

وقالت النائبة أميرة العادلى إنه في الوقت الذي لم تخرج فيه أي أسرة دخلت أسر جديدة وهو ما يوضح أن هذه المعاشات لم تساعد الأسر علي التنمية وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع.



و بشأن الدعم، قالت النائبة أميرة العادلى :" يحصل المواطن على حوالي 49 % من مخصصات الدعم المحددة في الموازنة بينما هو نفسه المواطن يدفع ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات 43 % من إجمالي الحصيلة الضريبة بالإضافة للضريبة علي الدخل، مضيفة: "وكما حسبت نصيب الفرد من الدعم في دور الانعقاد الماضي فبعد الزيادة بنفس الحسابات قيمة الدعم على عدد المستفيدين علي 360 يوما سنجد أن نصيب الفرد زاد من 3 جنيه إلي 5 ونص جنيه في ظل هذا الارتفاع الجنوني والتضخم.



وقالت:" المواطن البسيط يدفع وحده من ضرائبه فاتورة السياسيات الخاطئة والديون ولا يحصل على أي شيء في المقابل بل ويظل جيبه هو المستهدف دائما، وبناء عليه ارفض الموازنة ".