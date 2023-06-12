الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب "التنسيقية" يرفض تقرير خطة البرلمان بشأن موازنة العام المالى الجديد

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

رفض النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 /2024.
وقال بدر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وحضور د.محمد معيط وزير المالية إلى ارتفاع أسعار السلع زادت المرتبات وبالتوازي ارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب التضخم، وكأن المواطن مزادش حاجة والفلوس قيمتها قلت وهذا لا يغني ولا يثمن من جوع".

نائب التنسيقية يرفض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وموازنة العام المالي 2023 /2024

وعلق على ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور قائلًا "لا يتماشى مع الواقع"، واستطرد: "وهنا لا أقارن ارتفاع المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب، ولكن أقارنها بأسعار السلع الأساسية".
وأضاف: المواطن الذي كان يحصل على 2500 جنيه شهريا وكان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت، بعد الزيادة الجديدة يقبض 3000 جنيه ولكن مش هيجيب 45 زجاجة زيت"، واستطرد قائلا: الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليارا إلى 127 مليار جنيه، متسائلا لماذا تم خصم 3 مليارات جنيه.
واختتم النائب محمود بدر قائلًا: "العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف بسبب عدم وجود مستلزمات، وعجز الراجل اللي رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه"، ثم أعلن رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وموازنة العام المالي 2023 /2024.

النائب محمود بدر مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خطة التنمية الإقتصادية الهيئات العامة الاقتصادية المرتبات

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