الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين قلتوا طفلا بالإسماعيلية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمرا اليوم الإثنين يقضي بإحالة أوراق 7 أشخاص إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت بدائرة المحافظة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين السبع مشتركين مع 3 آخرين في قتل المجني عليه الطفل يوسف الشافعي عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد، حيث يواجه المتهمون السبعة تهم قتل المجني عليه بسلاح ناري خرطوش، و إتلاف زجاج صيدلية .

كما كشفت تحريات ضباط المباحث في القضية عن أنها قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين لجريمة القتل نتيجة خلافات بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والأخير والمجني عليه فقاموا بقتله.