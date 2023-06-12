الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين قلتوا طفلا بالإسماعيلية إلى المفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمرا اليوم الإثنين يقضي بإحالة أوراق 7 أشخاص إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت بدائرة المحافظة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين السبع مشتركين مع 3 آخرين في قتل المجني عليه الطفل يوسف الشافعي عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد، حيث يواجه المتهمون السبعة تهم قتل المجني عليه بسلاح ناري خرطوش، و إتلاف زجاج صيدلية .

كما كشفت تحريات ضباط المباحث في القضية عن أنها قد توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين لجريمة القتل نتيجة خلافات بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والأخير والمجني عليه فقاموا بقتله.

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