الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصادر: الزمالك يفاوض "فيوتشر" على ضم محمود مرعي لدعم دفاع الفريق

محمود مرعي
محمود مرعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اسم المدافع المرشح للانضمام إلى صفوف الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل، وسط مساعي الإدارة لتدعيم صفوف دفاع الفريق.

وأكد المصدر في تصريرحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الزمالك دخلت في المفاوضات مع محمود مرعي مدافع “فيوتشر” لضمه بداية من الموسم المقبل حيث تمت المفاضلة بين العديد من المدافعين.

ويواجه مسئولو الزمالك صعوبة في إتمام الصفقة بسبب تمسك فيوتشر حتى الآن، باستمرار اللاعب لحاجة الفريق للمشاركة في الكونفدرالية الافريقية.

وعانى الزمالك في الموسم الجاري من مشكلة دفاعية كبيرة وأخطاء بالجملة وهو ما تسبب في الخروج من عدة بطولات ونزيف نقاط.

ويرى مسئولو الزمالك أن محمود مرعي هو الأنسب للفريق في الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فيوتشر ونجاحه في لفت الأنظار إليه.

الزمالك نادي الزمالك إدارة الزمالك محمود مرعي فيوتشر

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