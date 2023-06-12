الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إفريقيا.. "كولر" يسعى لحفر اسمه في تاريخ بطولات الأهلي

السويسري مارسيل
السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

واصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مساعيه لكتابة اسمه مع المارد الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج “كولر” باللقب الرابع مع الأهلي بعد أن تولى قيادته في سبتمبر الماضي، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش. 

وبات السويسري “كولر” المدرب الأجنبي الرابع الذي يتوج بالأميرة الإفريقية مع الأهلي في تاريخه بعد مانويل جوزيه، بيتسو موسيماني، جيف بتلر.

لكن “كولر” صاحب الـ 62 عامًا، يسعى لكتابة اسمه من ذهب حال التتويج بالثلاثية التاريخية حيث ينتظره التتويج ببطولة الدوري والكأس ليصبح ثاني مدرب في تاريخ الأهلي يحقق الثلاثية التاريخية بعد البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2005-2006

وفاز"كولر" بلقبه الأول مع الأهلي في أكتوبر الماضي بكأس السوبر المصري لموسم 2020 - 2021، عقب فوزه 2 -0 على غريمه التقليدي الزمالك في الإمارات العربية المتحدة. 

وحصل المدرب السويسري، على لقبه الثاني بعد فوزه بكأس مصر لموسم 2021 - 2022، بتغلبه 2 - 1 على بيراميدز في المباراة النهائية للمسابقة في أبريل الماضي بملعب القاهرة الدولي. 

وفي الشهر الماضي، حصد المدرب السويسري المخضرم لقبه الثالث مع الأهلي، عقب حصوله على كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022، بتغلبه 1 -0 على بيراميدز في الإمارات أيضا. 

وجاء اللقب الرابع لكولر بطابع قاري مميز، بعدما قاد نادي القرن في أفريقيا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه 3 - 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة. 

وتبدو الفرصة مواتية أمام كولر للحصول على لقبه الخامس، في ظل اقترابه بشدة من قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. 

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، حيث يتبقى له 10 لقاءات في البطولة المحلية. 

ويتأخر الأهلي بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر مؤقتًا، الذي خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات فقط على نهاية الموسم.

كولر مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر دورى ابطال افريقيا الاهلى

الأكثر قراءة

"الطاقة المتجددة" تستقر على تخصيص موقع لمشروع محطة "رياح أكواباور"

الأربعاء.. افتتاح عيادات طبية لخدمة العاملين فى الكهرباء وأسرهم

ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

ضبط 700 طن قمح محلي بأحد مخازن القوصية بأسيوط (صور)

الإعدام شنقا لقاتل سيدة ونجلها في كفر الشيخ

عقب تتويج الأهلى بدورى الأبطال.. تعرف على التصنيف الجديد للأندية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة