بعد إفريقيا.. "كولر" يسعى لحفر اسمه في تاريخ بطولات الأهلي

واصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مساعيه لكتابة اسمه مع المارد الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج “كولر” باللقب الرابع مع الأهلي بعد أن تولى قيادته في سبتمبر الماضي، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وبات السويسري “كولر” المدرب الأجنبي الرابع الذي يتوج بالأميرة الإفريقية مع الأهلي في تاريخه بعد مانويل جوزيه، بيتسو موسيماني، جيف بتلر.

لكن “كولر” صاحب الـ 62 عامًا، يسعى لكتابة اسمه من ذهب حال التتويج بالثلاثية التاريخية حيث ينتظره التتويج ببطولة الدوري والكأس ليصبح ثاني مدرب في تاريخ الأهلي يحقق الثلاثية التاريخية بعد البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2005-2006

وفاز"كولر" بلقبه الأول مع الأهلي في أكتوبر الماضي بكأس السوبر المصري لموسم 2020 - 2021، عقب فوزه 2 -0 على غريمه التقليدي الزمالك في الإمارات العربية المتحدة.

وحصل المدرب السويسري، على لقبه الثاني بعد فوزه بكأس مصر لموسم 2021 - 2022، بتغلبه 2 - 1 على بيراميدز في المباراة النهائية للمسابقة في أبريل الماضي بملعب القاهرة الدولي.

وفي الشهر الماضي، حصد المدرب السويسري المخضرم لقبه الثالث مع الأهلي، عقب حصوله على كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022، بتغلبه 1 -0 على بيراميدز في الإمارات أيضا.

وجاء اللقب الرابع لكولر بطابع قاري مميز، بعدما قاد نادي القرن في أفريقيا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه 3 - 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام كولر للحصول على لقبه الخامس، في ظل اقترابه بشدة من قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، حيث يتبقى له 10 لقاءات في البطولة المحلية.

ويتأخر الأهلي بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر مؤقتًا، الذي خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات فقط على نهاية الموسم.