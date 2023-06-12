الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«أكاديمية الأزهر» تحتفي بتدريب 51 إمامًا من 27 دولة على مهارات البحث والإفتاء

أكاديمية الأزهر
أكاديمية الأزهر

أقامت «أكاديمية الأزهر ‏العالميةلتدريب الأئمة والوعاظ»، اليوم، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات دورة « تنمية مهارات البحث والإفتاء»، والتي استمرت لمدة شهرا، بمشاركة (51) إمامًا من (27) دولة، والملتحقين بالدراسات العليا بالأزهر الشريف.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد الدايم نصير، المستشار العلمي والثقافي لشيخ الأزهر، والدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

واستهدفت دورة « تنمية مهارات البحث والإفتاء» ، تمكين المتدربين من الأئمة والوعاظ الوافدين، من التعرف على المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وتعزيز قدراتهم بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، والارتقاء إلى مستوى تحديات العصر، والإلمام بفقه المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع، وحسن التواصل والتعامل مع المستفتين.


من جانبهم، أعرب الدعاة والأئمة المشاركون بالدورة، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، مؤكدين أنَّ الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مشددين على أنهم ‏سيعملون على تطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا، ليكونوا خير سفراء لوسطية الأزهر واعتداله.


وتأتي دورة « تنمية مهارات البحث والإفتاء» انطلاقا من توجيهات شيخ الدكتور أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين وتثقيفهم، وتمكينهم من القدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، ليكونوا خير سفراء لوسطية الأزهر واعتداله في بلادهم.

 

أكاديمية الأزهر مهارات البحث والإفتاء تدريب لأئمة والوعاظ الأزهر الشريف الدعاة والأئمة

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