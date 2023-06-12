ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط أحد المحلات، لحيازته كمية تقدر بـ ١٥٠ زجاجة مياه غازية، و٦٥ كيلو جبن ولانشون منتهية الصلاحية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير ١٣٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم ١٧ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا للبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، و٣٤ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري".

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٠ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١٨ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.