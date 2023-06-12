الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط أحد المحلات، لحيازته كمية تقدر بـ ١٥٠ زجاجة مياه غازية، و٦٥ كيلو جبن ولانشون منتهية الصلاحية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير ١٣٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم ١٧ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا للبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، و٣٤ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري".

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٠ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١٨ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

اللجنة الليبية المشتركة «6+6» تحيل رسميًا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة للبرلمان

20 ألف منشأة غذائية مستفيدة من جهود "التعاون الدولى"

عقب تتويج الأهلى بدورى الأبطال.. تعرف على التصنيف الجديد للأندية الإفريقية

3 وزراء يفتتحون فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني caisec” 23

سيدتان تشعلان فتيل مشاجرة بين عائلتين وإصابة 4 بمركز سنورس بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات