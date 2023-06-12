يستعد ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي، لتدريب نادي سعودي في الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، خلال الساعات الماضية، إلى أن جيرارد تلقى عرضًا سعوديًا من قِبل نادي الاتفاق، لتولي مسئولية تدريب الفريق.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم سواء بضم اللاعبين أو المدربين.

جيرارد يصل الدمام استعدادًا لتدريب الاتفاق السعودى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن ستيفن جيرارد وصل إلى مدينة "الدمام" في السعودية، اليوم الاثنين، استعدادًا لتدريب فريق الاتفاق السعودي في الموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن جيرارد سيتلقي مسئولي نادي الاتفاق السعودي، من أجل إتمام المفاوضات معهم ودراسة العرض جيدًا، تمهيدًا لتدريب الفريق في الموسم الجديد

وكان ستيفن جيرارد قد رحل عن منصبه كمدير فني لفريق أستون فيلا، في أكتوبر الماضي؛ بسبب تراجع نتائج الفريق.

يذكر أن جيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الإسكتلندي في موسم 2020 – 2021، وأنهى الموسم دون هزيمة.

جدير بالذكر أن فريق الاتفاق السعودي قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.