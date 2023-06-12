الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيرارد يصل الدمام استعدادًا لتدريب الاتفاق السعودى

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

يستعد ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي، لتدريب نادي سعودي في الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، خلال الساعات الماضية، إلى أن جيرارد تلقى عرضًا سعوديًا من قِبل نادي الاتفاق، لتولي مسئولية تدريب الفريق.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم سواء بضم اللاعبين أو المدربين. 

جيرارد يصل الدمام استعدادًا لتدريب الاتفاق السعودى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن ستيفن جيرارد وصل إلى مدينة "الدمام" في السعودية، اليوم الاثنين، استعدادًا لتدريب فريق الاتفاق السعودي في الموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن جيرارد سيتلقي مسئولي نادي الاتفاق السعودي، من أجل إتمام المفاوضات معهم ودراسة العرض جيدًا، تمهيدًا لتدريب الفريق في الموسم الجديد

وكان ستيفن جيرارد قد رحل عن منصبه كمدير فني لفريق أستون فيلا، في أكتوبر الماضي؛ بسبب تراجع نتائج الفريق. 

يذكر أن جيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الإسكتلندي في موسم 2020 – 2021، وأنهى الموسم دون هزيمة.

جدير بالذكر أن فريق الاتفاق السعودي قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جيرارد الاتفاق السعودى ستيفن جيرارد الدوري السعودي استون فيلا

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

"كيروش" يوجه رسالة عبر "الدستور" لـ محمد عبدالمنعم وجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

اللجنة الليبية المشتركة «6+6» تحيل رسميًا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة للبرلمان

20 ألف منشأة غذائية مستفيدة من جهود "التعاون الدولى"

المشاط: 30% من محفظة التعاون الإنمائى موجهة للقطاع الخاص

10 يوليو.. إعادة محاكمة 14 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات