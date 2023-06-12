الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائب العام: قيمة آثار بلادنا فى نفوسنا لا تقدر بأى مال

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

عبر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عن سعادته بوجود مصريين حريصين على مصلحة الوطن، قائلًا إن «سعي أى مصري للحفاظ على آثار بلاده وأجداده هو أمر فطري يعتز ويفخر به وذلك نابع من الوطنية التي تجري في عروقتنا مجري الدم، سواء كان هذا السعي من منطلق مسئولية المنصب الذي يتولاه كل منا أو من منطلق الرسالة التي يؤديها في عمله، أيا كان هذا العمل وفاءً لبلاده وإخلاصا لوطنه».

وأضاف خلال كلمته في احتفالية السفارة المصرية في باريس باسترداد قطعتين أثريتين: «قيمة آثار بلادنا في نفوسنا لا تقدر بأي مال أو مادة أو فائدة مهما غلت أسعارها لدى القائمين على نهبها وتهريبها، ومهما تهافتوا على اقتنائها ومهما بذلوا من أجلها كل غال ونفيس، بل إن قيمتها الحقيقية لدى المصريين تتمثل فيما تحمله من تاريخ أمة عرفت كيف تبني حضارة تدون لآلاف السنين».

ونظمت السفارة المصرية في فرنسا حفلا بمناسبة استرداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر، وجاء ذلك بحضور النائب العام.

النائب العام حمادة الصاوي السفارة المصرية في باريس احتفالية السفارة المصرية في باريس احتفالية السفارة المصرية في باريس باسترداد قطعتين أثريتين

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