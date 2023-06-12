الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كيروش" يوجه رسالة عبر "الدستور" لـ محمد عبدالمنعم وجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

كيروش
كيروش

بعث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، رسالة خاصة إلى محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وجماهير المارد الأحمر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد عبدالمنعم هدف تتويج الأهلي بالبطولة في شباك الوداد المغربي، خلال أحداث المباراة التي انتهت أمس بالتعادل 1-1، وهى النتيجة التى منحت الأهلى اللقب الحادى عشر فى تاريخه.

واختص كيروش "الدستور" لتوجيه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي التي وجهت له الشكر بعدما منح محمد عبدالمنعم فرصة المشاركة أساسيًا في تشكيل منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا 2022 التي أقيمت في الكاميرون.

جاءت رسالة كيروش كالتالي: "إلى جميع لاعبي الأهلي والجماهير والجهاز الفني.. أقدم لكم التهاني بفوزكم باللقب الإفريقي".

وأضاف موجهًا رسالة خاصة إلى عبدالمنعم: "أحسنت يا ولدى عبدالمنعم، فخور بك للغاية.. تحياتي كارلوس كيروش".

يذكر أن الأهلي نجح في استعادة محمد عبدالمنعم بعد إعارته إلى فريق فيوتشر، عقب تألقه مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية التى احتضنتها الكاميرون 2022.

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