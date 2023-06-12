"علاج الإدمان": الهيروين يحتل المرتبة الأولى فى التعاطى بنسبة 35%

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 5 أشهر من عام 2023، كشفت عن أن التعاطي كان في سن مبكرة، وأن نسبة 38.0.1% بدأوا التعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، ونسبة 37.51 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.28%.

- الهيروين يحتل المرتبة الأولى فى التعاطي

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن أكثر مواد التعاطي كانت الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 35.88%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 35.61 %، يليه الترامادول بنسبة 19.47 %، والتعاطي المتعدد" تعاطي أكثر من مادة مخدرة "، بينما جاءت المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 16.12%.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة ، وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

- العوامل الدافعة للتعاطى

وأضاف "عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة، ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة.