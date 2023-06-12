الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل سهير الأنصاري شهيدة العمل الخيري بدمنهور للمفتي

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات دمنهور اليوم الاثنين، الدائرة العاشرة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن علي عبد الحي أبوزهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن عبد المجيد أبو العز، وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب، بإحالة أوراق المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بدمنهور سهير الأنصاري إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 8 يوليو المقبل.

وطالب ممثل جهات التحقيق خلال الجلسة اليوم بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، فيما عمت الفرحة على أبناء شهيدة العمل الخيري بدمنهور، معبرين عن سعادتهم الشديدة بإحالة أوراق المتهم بقتل والدتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة بأحد الطرق بذات المركز،وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل سيدة مسنة تدعى سهير الأنصاري موظفة "بالمعاش"، مقيمة مدينة دمنهور،مصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث إن والدتها عضو بالجمعيات الخيرية، وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها هاتف محمول، حقيبة يدها، مبالغ مالية، بعض المشغولات الذهبية.

أجهزة الأمنية الابتدائية الأجهزة الأمنية الخاصة العثور علي جثة سيدة المحكمة

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

وزير المالية للنواب: موازنة 2023/ 2024 استثنائية نظرًا للظروف العالمية

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

"سُرقت فى 2001".. تفاصيل استرداد مصر جداريتين أثريتين من فرنسا بحكم قضائى

القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى لقيامه بطمس اللوحات المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات