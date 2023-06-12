الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمراسم رسمية.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال

 استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف العراقي.

ومن المُقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق، غداً، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والعراقي، كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.

كما سيتم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات.

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