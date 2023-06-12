الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يناقش مع اتحاد الكاراتيه برامج وأنشطة اللعبة دوليا ومحليا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ قليل، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، بمبنى التعليم المدني بمركز شباب الجزيرة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية

بالإضافة إلى حضور وفد من اتحاد الكاراتيه، سيد نصر نائب رئيس الاتحاد، وسامح الشبراوي وعصام عبد الرؤوف عضوي مجلس إدارة الاتحاد، و خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد.

واجتمع وزير الشباب والرياضة، مع الاتحاد المصري للكاراتيه، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية في الكاراتية، وأبرزها خلال عام 2024 و 2025 وهم بطولتي العالم للكبار والبحر المتوسط والدوري العالمي وشمال افريقيا.

- انضمام لعبة الكاراتيه للمشروع القومي للموهوبين

وتم الإطلاع من جانب وزير الشباب والرياضة، على تصور الاتحاد بشأن الخطط والاستراتيجيات التي يراها للفترة المقبلة، وانضمام لعبة الكاراتيه للمشروع القومي للموهوبين، ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها بشكل دوري مع رؤساء الاتحادات الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على مكانة الكاراتيه المصري على مستوى العالم وريادته في المنطقة ومكانته الرفيعة بأداء أبطاله وفوزهم بالمراكز الأولى في مختلف المحافل.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للكاراتيه بعد تحقيق ميداليتين في بطولة الدوري العالمي، بعد أن توجت اللاعبة ريم سلامة بالميدالية الذهبية في وزن -50 ك في كوميتيه سيدات، بينما حصل أحمد المصري على الميدالية البرونزية في وزن +84 ك في كوميتيه رجال.

واختتم وزير الشباب والرياضة جلسته مع اتحاد الكاراتيه بقيامه بتقديم التحفيز والدعم والمساندة للأبطال لتحقيق نتائج مميزة في جميع المسابقات المختلفة التي يشاركون بها.

على الجانب الآخر، وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، خالص الشكر لوزير الشباب والرياضة الذي يقدم كافة المساندة والدعم المتواصل لاتحاد الكاراتيه وللأبطال الرياضيين من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، كما يقدم الدعم المستمر للرياضة المصرية بشكل عام.

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الاتحاد المصري للكاراتيه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي البطولات الدولية التعليم المدني التقى الدكتور

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