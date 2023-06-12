الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موانئ البحر الأحمر: سفر 252 حاج من ميناء نويبع البحري

الحجاج
الحجاج

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، انطلاق أولى أفواج الحج البرى من ميناء نويبع البحري وذلك على متن العبارة آيلة وعليها (252) حاج وعدد (7) باص حج، حيث تم استقبال باصات الحج بقرية الحجاج وتفويجهم لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول وتم إنهاء كافة الإجراءات يسر وسهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى.


جرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء  وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.


كما جرى التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة تواجد عدد (2) سائق لكل باص وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية وكذا رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري تصريح السفر ساري لأكثر من 30 يوما والالتزام بمواعيد الحجز (سفر / عودة) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، التزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

 


ويجرى رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد عدد (2) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد (1) سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع تواجد عدد (5) أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة انتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن.


وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.


كما شدد على التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء إجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية، وتجهيز صالات السفر والوصول من (نظافة / تكييفات / إذاعة / شاشات / كاميرات) بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات مع توفير جميع الخدمات (كهرباء / مياه / كافيتريا / بنك ..... إلخ) وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.

سفر 252 حاج وعدد 7 باص حج من ميناء نويبع البحري ميناء نويبع البحري موانيء البحر الأحمر هيئة مواني البحر الأحمر مواني البحر الاحمر

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