المالية: 1.9 مليار جنيه منح العام المالى الجديد

كشف البيان التحليلي الصادر عن وزارة المالية والمقدم للبرلمان حالياً، والذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنه في إطار اعتماد الموازنة العامة للدولة، فقد بلغت قيمة المنح الواردة بالبيان التحليلي مليار و930 مليون جنيه للعام المالي القادم 2023-2024، مقابل منح تمت بالعام المالي الحالي 911 مليون جنيه 2022-2023، وبمقابل 4 مليار و81 مليون جنيه بالعام المالي 21-22، وبقيمة 2 مليار و954 مليون جنيه بالعام المالي 2021، وبقيمة 5 مليار و262 مليون جنيه بالعام المالي 2019-2020.

وفي بند المنح من حكومات أجنبية، تبلغ في موازنة العام الجديد 405 مليون جنيه، بينما تبلغ في العام المالي الحالي 22-23 بقيمة 433 مليون جنيه، وفي العام السابق له 2021-2022 بلغت 348 مليون جنيه، وفي 2020-2021 بلغت 818 مليون جنيه، وفي عام 2019-2020 بلغت مليار وسبعة ملايين جنيه.

في بند المنح من منظمات دولية ستبلغ في مشروع الموازنة الجديد 770 مليون و 900 ألف جنيه، بينما تبلغ في العام المالي الحالي 2022-2023 بقيمة 450 مليون جنيه، وتبلغ في العام المالي 2021-2022 بقيمة 2 مليار و 205 مليون جنيه، وتبلغ في العام السابق له 2020-2021 بقيمة 823 مليون جنيه، وتبلغ في العام السابق له أيضًا 2019-2020 بقيمة 798 مليون جنيه.

أما في بند المنح من جهات حكومية، فإنه يبلغ في الموازنة الجديدة نحو 754 مليون جنيه، بينما بلغت في العام الحالي 2022-2023 بقيمة 29.3 مليون جنيه، وفي عام 2021-2022 بقيمة مليار و 527 مليون جنيه، وفي العام المالي 2020-2021 بقيمة مليار و 312 مليون جنيه، وفي عام 2019-2020 بقيمة 3 مليار و 457 مليون جنيه.

ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك لإقرارها نهائيًّا.