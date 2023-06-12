محافظ أسوان: بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الميداني في السباعية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى المؤقتة بالمستشفى الميدانى بمدينة السباعية بطاقة 14 ماكينة غسيل كلوى مجهزة على أعلى مستوى للقضاء على مشقة التنقل للمرضى وذويهم لأقرب مركز للغسيل الكلوى ويبعد بنحو 5 كم بمنطقة حاجر السباعية.

جاء ذلك فى لفتة إنسانية لتخفيف المعاناة والمشقة، والأعباء المالية عن كاهل البسطاء.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فهناك اهتماما مباشرا بالقطاع الصحى لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية المطلوبة للمواطنين، خاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية والمحرومة ، تواكباً مع قرب التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال تجهيز وتشغيل أقسام الغسيل الكلوى فى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية علاوة على أكبر مركز للغسيل الكلوى من صندوق تحيا مصر يضم 41 ماكينة حديثة بمنطقة المسلة الناقصة بمدينة أسوان ليخدم مواطنى المحافظة بإجمالى 1.6 مليون نسمة.

ومن جانبه أوضح محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم تخصيص مساحة 400 م2 لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى عن طريق الجهات المانحة، وتم توفير خطوط المياه والكهرباء لتغذية الوحدة ، فضلاً عن توفير المكيفات والمبردات بما يضمن إنتظام عملها على مدار اليوم.

وأوضح محمود عليان أنه تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية الجادة فجارى حالياً إقامة مظلة بالجهود الذاتية لخدمة المترددين من المرضى ومرافقيهم ، للحد من إرتفاع حرارة الجو، ولتحقيق كافة وسائل وسبل الراحة لهم.

وأشار محمود عليان بأن المرضى والمترددين على وحدة الغسيل الكلوى قدموا شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة التى أثلجت صدورهم وأسعدتهم لتأثيرها الإيجابى عليهم بالتخفيف عنهم ، والعمل على إراحتهم ، موضحاً بأن وحدة الغسيل الكلوى تخدم أهالى مدينة السباعية، والمناطق المجاورة لها مما يؤكد على أهميتها الكبيرة.

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