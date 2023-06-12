الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مبنى الإدارة الاجتماعية بأبورديس في جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم، مبنى الإدارة الاجتماعية بأبورديس التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتكلفة 7 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المبنى يضم قاعة مشغولات يدوية، ومسرحا، ومركز تدريب كمبيوتر، غرفة اجتماعات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة أبورديس، لمتابعة بعض مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2022، التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 90%.

وقال المحافظ - في بيان - إنه سيتم تخصيص محال تجارية بالقرية التراثية بشرم الشيخ لعرض منتجات السيدات البدويات العاملات في مجال المشغولات والحرف اليدوية والمساعدة على التسويق لمنتجاتهم.

وتفقد فودة أعمال حديقة أبورديس العامة المقامة على مساحة 11 فدانا وتضم مساحات خضراء وألعاب أطفال وبرجولات لتصبح متنفسًا لأهالي المدينة، موجها بإقامة منطقة مخصصة للأطفال مزودة بألعاب وكافتيريا وحمامات ومقاعد للأسرة، كما وجه بإقامة حديقة مركزية بكل مدينة لتكون متنزها ومتنفسا للأهالي.

وقال المحافظ إن الدولة تسعى للتوسع في المناطق الخضراء التي تعد جزءًا من خطة التحول إلى الأخضر، طبقًا لنتائج قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27، التي عُقدت في نوفمبر من العام الماضي، مشددًا على ضرورة توفير وسائل جذب للمواطنين داخل الحدائق.

محافظ جنوب سيناء التضامن الاجتماعي ابورديس مشغولات يدوية الخطة الاستثمارية

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