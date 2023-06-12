الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة أبوتيج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس علي الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورئيس قطاع الدعم الفني، المقر الإدارة لمحطة أبو تيج لتلبية لمسئولي أبو تيج لتأسيس أماكن جديدة للعمل ومتابعة الأعمال عن قرب واقتراحات لرفع الأداء الخدمي.

وأكد “الشرقاوى” ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية وسرعة الربط على الشبكة لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والصرف الصحى للمنتفعين بأقصى سرعة ممكنة.

يذكر أن المحطة ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصرى والموجهة لـ7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت فى (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح).


وأضاف أن سرعة نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمنى لها موضوع فى عين الاعتبار حتى تسير إنجازات المبادرة الرئاسية فى خطواتها الثابتة نحو أهدافها المنشودة، انسجامًا مع توجهات القيادات السياسية لبذل كافة الجهود المتاحة فى شتى المناطق الجارى العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقى والعمل على قدم وساق لنهو الأعمال التنفيذية فى مواعيدها المحددة دون الإخلال بالجدول الزمنى نحو توحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التمكين الاقتصادي.

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