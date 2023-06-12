انقلاب سيارة خردة بمحور 30 يونيو فى المحسمة بالإسماعيلية (صور)

انقلبت سيارة نقل محملة بالخردة بمحور ٣٠ يونيو في نطاق قرية المحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بـ"حديد خردة"، وتم فتح حارة لمرور السيارات علي طريق المحور وجار التعامل مع الحادث.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث، حيث أشرف على رفع السيارة والخردة، عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وجار رفع الخردة والسيارة من على الطريق.

وعلى الجانب الآخر تعرضت سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من المشروبات الغازية للانقلاب على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من المشروبات الغازية، بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل سائق السيارة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، وفرض كردون حول الحادث لحين إزالة المشروبات الملقاة على الأرض.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية في إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الحركة المرورية بعد توقفه جزئيًا بسبب الحادث وانتشار زجاجات المياه الغازية على الطريق.

حرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.