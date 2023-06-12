الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة خردة بمحور 30 يونيو فى المحسمة بالإسماعيلية (صور)

انقلاب سيارة خردة
انقلاب سيارة خردة

انقلبت سيارة نقل محملة بالخردة بمحور ٣٠ يونيو في نطاق قرية المحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بـ"حديد خردة"، وتم فتح حارة لمرور السيارات علي طريق المحور وجار التعامل مع الحادث.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث، حيث أشرف على رفع السيارة والخردة، عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وجار رفع الخردة والسيارة من على الطريق.

وعلى الجانب الآخر تعرضت سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من المشروبات الغازية للانقلاب على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل كميات كبيرة من المشروبات الغازية، بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل سائق السيارة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، وفرض كردون حول الحادث لحين إزالة المشروبات الملقاة على الأرض.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية في إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الحركة المرورية بعد توقفه جزئيًا بسبب الحادث وانتشار زجاجات المياه الغازية على الطريق.

حرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

 

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحولًا غير مسبوق للريف الـمصرى

قطاع الأعمال في 9 سنوات.. عودة القلاع الصناعية لعهد الإنجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات