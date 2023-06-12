إصابة شخص بطلق نارى من مجهول بمركز الصف بمحافظة الجيزة

أصيب شخص بطلق ناري، بمنطقة الصف، اليوم الإثنين، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بإطلاق أعيرة نارية بإحدى قرى مركز الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن شخصا أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.