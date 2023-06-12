الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

إسعاف
إسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أبو غالب في منشأة القناطر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أبو غالب فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية الخدمات المرورية المباحث النيابة التحقيق حادث انقلاب ميكروباص

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