الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى لقيامه بطمس اللوحات المعدنية

القبض على سائق أتوبيس
القبض على سائق أتوبيس

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى لقيامه بطمس لوحاته المعدنية، بعد أن تم كشف الواقعة بعد نشرها خلال منشور على "فيسبوك" .

كانت  البداية عندما رصدت أجهزة الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام قائد أتوبيس نقل جماعى بطمس لوحاته المعدنية.

بالفحص أمكن تحديد قائد الأتوبيس المشار إليه «سائق– مقيم بالقليوبية» وتبين أن السيارة تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى، أمكن ضبط الأتوبيس وقائده، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى لقيامه بطمس لوحاتها المعدنية، بعد أن تم كشف الواقعة بعد نشرها خلال منشور على "فيسبوك" .

كانت البداية عندما رصدت أجهزة الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام قائد أتوبيس نقل جماعى بطمس لوحاته المعدنية.

بالفحص أمكن تحديد قائد الأتوبيس المشار إليه «سائق– مقيم بالقليوبية» وتبين أن السيارة تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى، أمكن ضبط الأتوبيس وقائده، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أتوبيس اجهزة الامن الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعى فيسبوك القبض على سائق

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