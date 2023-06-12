إحالة قاتل شهيدة العمل الخيري بدمنهور سهير الأنصاري للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة العاشرة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، اليوم، إحالة أوراق المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بدمنهور سهير الأنصاري إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 8 يوليو المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن علي عبد الحي أبو زهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن عبد المجيد أبو العز، وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب.

وطالب ممثل جهات التحقيق خلال مرافعة النيابة العامة خلال جلسة اليوم بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

وعمت الفرحة على أبناء شهيدة العمل الخيري بدمنهور، معبرين عم سعادتهم الشديدة بإحالة أوراق المتهم بقتل والدتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قد شهدت في شهر ديسمبر الماضي، جريمة قتل بشعة، حيث عثر الأهالي على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى بنطاق مركز دمنهور، في ظروف غامضة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة بأحد الطرق بذات المركز، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل سيدة مسنة تدعى سهير الأنصاري موظفة "بالمعاش"، مقيمة مدينة دمنهور، مصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية، وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها هاتف محمول، حقيبة يدها، مبالغ مالية، بعض المشغولات الذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق المجني عليها مقيم مركز دمنهور، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.