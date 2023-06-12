الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس إسكان البرلمان يشيد بمبادرة حياة كريمة وتوغلها بالنجوع والقرى

عماد سعد حموده
عماد سعد حموده

قال عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة للعام 2023/2024، يأتي في ظل ظروف عالمية شهدت أزمات اقتصادية ومالية أثرت على كثير من موازنات لأغلب الدول، مشيرًا إلى أنه تفاوتت معدلات تخطي الدول لهذه الأزمات وفقًا لقدرة حكوماتها على مواجهة هذه الأزمات واتخاذ اجراءات اقتصادية صعبة.وأشار حموده، إلى أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي تم اتخاذ العديد من الاجراءات التي ساعدت على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم فئات الأكثر تأثرًا للأزمات الراهنة.

وأوضح أن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، قد عقدت 18 اجتماعًا، ناقشت خلالها مشروعين لقانونين لربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 ل18 جهة مختلفة، مشيرًا إلى أنه قد تبين للجنة أن من أهم مستهدفات الخطة هو التوسع في المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب 15 مليون نسمة اضافية، والتطوير العمراني بمحافظات الصعيد.  وأشاد بمبادرة الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة لنجوع وقرى الريف المصري والذي بدأ تنفيذ أول مرحلة منها في أول يوليو 2021، وقد خصص لها اعتمادات قدرت بـ 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

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