الدكتور حسام موافي ضيف ندوة الطب والحياة بالأوبرا.. الأربعاء

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعقد ندوة يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٤ يونيو بالمسرح الصغير بعنوان "الطب والحياة".

ومن المقرر أن تبدأ الندوة فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويستضيف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وتديرها الكاتبة ايمان عنان، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي و يتخللها فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم .

ويتناول الحوار العديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية وأثرها على الحياة كما يتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة .