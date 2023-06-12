الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الدكتور حسام موافي ضيف ندوة الطب والحياة بالأوبرا.. الأربعاء

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعقد ندوة يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٤ يونيو بالمسرح الصغير بعنوان "الطب والحياة".

ومن المقرر أن تبدأ الندوة فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويستضيف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وتديرها الكاتبة ايمان عنان، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي و يتخللها فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم .

ويتناول الحوار العديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية وأثرها على الحياة كما يتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة .

الاربعاء المقبل الأوبرا المصرية ١٤ يونيو الدكتور حسام موافي الفنان أمين الصيرفي المسرح الصغير

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحولًا غير مسبوق للريف الـمصرى

وزير المالية للنواب: موازنة 2023/ 2024 استثنائية نظرًا للظروف العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات