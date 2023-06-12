الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

آية مدني تعلن موافقتها على مشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

وافقت آية مدني عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. 

جاء ذلك في كلمتها امام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس .
ووجهت الشكر لرئيس مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير.

وقالت: "في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مصر نجحت في تحقيق نجاحات في مشاريع قومية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، وتم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الاستثمار".

وأشارت إلى أنه في الموازنة الحالية تمت زيادة دعم الصادرات، ودعم التأمين الصحي، ودعم الإنتاج الصناعي، مضيفة: "إجماليا زيادة مخصصات الدعم لتصل قرابة 530 مليارا مقارنة ب425 مليارا العام الماضي، ولذلك أوافق على الموازنة العامة".

وقالت: "إيمانا بأن مهمة الإصلاح والبناء والتنمية هي مهمة تشاركية لذلك لدي بعض التوصيات، تتمثل في النظر في الأصول غير المستغلة والنظر في طرق بديلة لسد القروض، وزيادة دعم المزارعين".

كما أوصت بزيادة قطاع حماية البيئة حيث إنه يمثل واحدا من عشرة في المائة وهو أقل قطاع لكن أهميته كبيرة جدا ".

الأزمة الاقتصادية العالمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة القومية للإنتاج الحربى الهيئات العامة الاقتصادية الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الخطة والموازنة

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