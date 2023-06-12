"الأسطورة الجديدة".. ريال مدريد يمنح القميص رقم 7 إلى فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن منح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، القميص رقم 7 في الميرنجي.

ريال مدريد يمنح القميص رقم 7 إلى فينيسيوس جونيور

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله بتحديث قائمة الفريق الأول بأرقام القمصان للموسم الجديد، بعد رحيل عدة لاعبين هذا الصيف.

وأكد نادي ريال مدريد حصول فينيسيوس جونيور على القميص رقم 7، بدلًا من القميص رقم 20 الذي كان يرتديه في الموسم المنصرم 2022/ 2023.

بينما حصل فران جارسيا، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، خلال تقديمه ظهر اليوم الإثنين، بالقميص رقم 20 الذي كان يحمله فينيسيوس.

كما حصل البرازيلي رودريجو جويس على القميص رقم 11 بدلًا من 21، وذلك عقب رحيل ماركو أسينسيو بنهاية موسم 2022/ 2023.

قميص الأساطير في ريال مدريد

ويُعد القميص رقم 7 مميزًا في فريق ريال مدريد، حيث ارتداه أساطير النادي، مثل خوانيتو ومانولو سانشيز وراؤول جونزاليس، ولكن اشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا القميص التاريخي.

وبعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 انتقل القميص الأسطوري الذي يحمل رقم "7" إلى ماريانو دياز (2018/ 2019) ثم انتقل إلى البلجيكي إيدين هازارد بين 2019 و2023، قبل أن يرحل أيضًا عن صفوف الفريق في صيف 2023 الحالي.