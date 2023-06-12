الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأسطورة الجديدة".. ريال مدريد يمنح القميص رقم 7 إلى فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن منح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، القميص رقم 7 في الميرنجي.

ريال مدريد يمنح القميص رقم 7 إلى فينيسيوس جونيور

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله بتحديث قائمة الفريق الأول بأرقام القمصان للموسم الجديد، بعد رحيل عدة لاعبين هذا الصيف.

وأكد نادي ريال مدريد حصول فينيسيوس جونيور على القميص رقم 7، بدلًا من القميص رقم 20 الذي كان يرتديه في الموسم المنصرم 2022/ 2023.

بينما حصل فران جارسيا، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، خلال تقديمه ظهر اليوم الإثنين، بالقميص رقم 20 الذي كان يحمله فينيسيوس.

كما حصل البرازيلي رودريجو جويس على القميص رقم 11 بدلًا من 21، وذلك عقب رحيل ماركو أسينسيو بنهاية موسم 2022/ 2023.

قميص الأساطير في ريال مدريد

ويُعد القميص رقم 7 مميزًا في فريق ريال مدريد، حيث ارتداه أساطير النادي، مثل خوانيتو ومانولو سانشيز وراؤول جونزاليس، ولكن اشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا القميص التاريخي.

وبعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 انتقل القميص الأسطوري الذي يحمل رقم "7" إلى ماريانو دياز (2018/ 2019) ثم انتقل إلى البلجيكي إيدين هازارد بين 2019 و2023، قبل أن يرحل أيضًا عن صفوف الفريق في صيف 2023 الحالي.

ريال مدريد فينيسيوس فينيسيوس جونيور رونالدو كريسيتانو رونالدو هازارد

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات