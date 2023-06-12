حبس المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية من داخل شركة بالجمالية

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شركة وبيعها في منطقة الجمالية.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من «مسئولة مبيعات» بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .