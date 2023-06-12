مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، الإثنين، أنه من الضروري تقليل المؤثرات الخارجية المغذية للصراع في السودان مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية تتطلب حلًا سريعًا وموحدًا دون تأجيل.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع منظمة الإيجاد لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأوضح رئيس المفوضية الإفريقية أنهم يبذلون جهودًا كبيرة لوقف العنف والقتال في السودان، مشددًا على ضرورة توقف عملية الدمار الذاتي في السودان.

وقال رئيس المفوضية الإفريقية إنهم يشجعون على حوار شامل يقوده السودانيون أنفسهم، كما أنهم يدعمون الحوار الوطني الشامل في السودان.

وأكد موسى فقيه أن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن خطر الحرب الأهلية يهدد السودان إن لم يتوقف القتال.

ونوه رئيس المفوضية الإفريقية إلى التزامهم عبر الآلية الثلاثية بإصلاح النسيج الممزق في السودان.

الاتحاد الإفريقي يتمسك بحل الأزمة السودانية

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس الأول اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني لبحث الجهود المبذولة عبر منبر جدة؛ لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن.

وأضاف رئيس المجلس السيادي خلال الاتصال الهاتفي أن حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب الميليشيا المتمردة "الدعم السريع" بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني.

فيما أكد رئيس الاتحاد الإفريقي على ضرورة أن يكون الحل إفريقياً لإحلال السلام في السودان.