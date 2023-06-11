الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية وأمريكا تندد بتجدد العنف في السودان بعد هدنة الـ24 ساعة

السعودية والولايات
السعودية والولايات المتحدة

أدانت كلا من السعودية والولايات المتحدة، بشدة تجدد أعمال العنف في السودان بعد هدنة الـ 24 ساعة.

وقال بيان سعودي أمريكي مشترك، إن الجيش السوداني والدعم أظهرا خلال الهدنة الأخيرة سيطرة فعالة على قواتهما.

وحث البيان السعودي الأمريكي، طرفي النزاع في السودان على إنهاء القتال على الفور، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع .

البيان تابع نقلاً عن السعودية والولايات المتحدة: "أصبنا بخيبة أمل إزاء الاستئناف الفوري لأعمال العنف بعد انتهاء هدنة اليوم الواحد في السودان".

البيان أضاف: "نواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال في السودان وتقليل تأثيره على المنطقة"، مؤكداً على استعداد البلدان على استئناف المحادثات الرسمية في جدة، شريطة التزام طرفي الصراع بحماية المدنيين.

وكانت احتدمت المعارك بين طرفي الصراع السوداني بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة التي كان عمرها 24 ساعة، بالأسلحة الثقيلة ومشاركة الطائرات الحربية في مدن العاصمة الثلاث،.

السعودية الولايات المتحدة السودان الجيش السوداني النزاع في السودان

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