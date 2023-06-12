الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: إعادة تشغيل ثانى قطار إسبانى على خط الصعيد قبل إجازة العيد

قطار إسباني
قطار إسباني

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية عن إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل وذلك ضمن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها بدءا من 22/6/2023 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط.

وسبق وتم تشغيل القطار الأول الذي أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك وعلى أن يتوالى إعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات إسبانية الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا طبقا للجدول المخطط، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه- 4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية).

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك 423 عربة إسبانية تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية وقد تم تطويرها إلى عربات مكيفة آخر فترة التسعينيات وقد تقادمت هذه العربات وأصبحت الخدمة المقدمة منها غير مرضية لجمهور الركاب وكان هذا هو السبب الرئيسي في التوجيه الصادر من الفريق المهندس وزير النقل بإعادة تأهيل وتطوير وتحديث كافة القطارات الإسبانية لتقديم مستويات خدمة مميزة وتشمل تلك الأعمال تغيير وتجديد كافة دواخل العربات من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، وتعديل الإنارة فى القطارات، بالإضافة إلى دهان العربات من الخارج بشكل مميز.

وزارة النقل تشغيل ثاني قطار إسباني خط الصعيد قبل اجازة عيد الاضحى المبارك مفاجأه سارة لركاب خط الصعيد

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