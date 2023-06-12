محافظ بنى سويف يتققد محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، محطة توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بحضور هاني الجويلي، رئيس المدينة، وبعض قيادات ومسئولى الوحدة المحلية والشركة المنفذة.

واستمع محافظ بني سويف لعرض موجز عن المحطة التي تعد إحدى 4 محطات لتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى الوحدة المحلية، والتي تم إنشاؤها أعلى أسطح مباني (الإيرادات بالإدارة الهندسية، الحملة الميكانيكية بصلاح سالم، والمنطقتين الرابعة والسادسة) بطاقة إجمالية 44 كيلو وات للمحطات الأربع "بواقع 11 كيلو وات لكل محطة"، وإجمالي تكلفة 1.8 مليون جنيه.

وأكد محافظ بني سويف أهمية التوسع في إنشاء وتدشين تلك المحطات التي تأتي في إطار مشروع طموح تسعى لتنفيذه المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية، وضمن توجهات الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2022 /2023، التي بدأت "اليوم" بالمواد التي لا تضاف للمجموع ولكن تعتبر مواد نجاح ورسوب، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية الأحد المقبل، وتختتم 13 يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على 19 ألفًا و300 طالب وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بحضور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية، ومحمد رمضان، مدير التعليم العام، الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشئون التنفيذية.

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