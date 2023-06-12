الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من ناحية كارتة العاشر من رمضان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إلاسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي، لتلقي العلاج اللازم.

كما دفع جهاز العاشر من رمضان بمعدات لرفع السيارات لفتح الطرق لعدم تعطل الحركة المرورية بسبب الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بتصادم ثلاث سيارات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من كارتة العاشر من رمضان، أسفر عن مصرع شخص وأصيب اثنان، تم نقلهم لأقرب مستشفي وهو الطب العالمي، وجار استكمال التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة.

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