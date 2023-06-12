الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الممشى السياحى للمتحف المصرى الكبير يُشبه "ديزنى لاند"

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

كشف محمد فاروق، الخبير السياحي، عن تفاصيل التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، قائلاً:" إن المنطقة ستكون واجهة سياحية كبرى، تمثل مصر الحديثة". 

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تقدم تاريخها في ثوب جديد، لافتا إلى أن مصر تنفذ أكثر من مشروع سياحي ضخم، وتقوم بتطوير عدد من المناطق السياحية.

أهم ما يجب تطويره في محيط المتحف المصري الكبير.. خبير سياحي يوضح

وأشار الخبير السياحي، إلى أنه سيكون هناك ممشى سياحي بين الأهرامات والمتحف الكبير بطول 2 كم وبعرض 500 متر، وسيكون الممشى مزودا بكافة الخدمات التي قد يحتاجها السائح، معلقا: "الممشى هيكون عامل زي ديزني لاند يمكن للسائح قضاء يوم فيه للتمتع بتاريخنا القديم المقدم في شكل حديث".

                                                                                                                                                 

 

اهرامات الخبير السياحي اكسترا نيوز المتحف المصري الكبير المناطق السياحية الممشى السياحي

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