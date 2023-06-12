الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى يتلقى اتصالًا من كاسكاريليس.. ويبحثان ملفات التعاون بين مصر واليونان

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من فاسيليس كاسكاريليس وزير خارجية اليونان الجديد.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واليونان.

التعاون بين مصر واليونان 

وحرص شكري في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق. 

وأكد حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

وخلال الاتصال، تم التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

‏‎وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بشأن جهود مواجهة هذه التحديات المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في هذه المنطقة الهامة.

من جانبه، حرص الوزير اليوناني على نقل تقدير بلاده لمواقف مصر والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اليونان مصر سامح شكري وزير الخارجية التعاون الثنائي

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