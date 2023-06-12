الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهدوء يسيطر على لجان امتحانات الثانوية العامة فى منطقة المطرية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

عم الهدوء لجان امتحانات الثانوية العامة في منطقة المطرية، كما شهدت محيط المدارس هدوءا كبيرا، أثناء تأدية الطلاب الامتحان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان من أجل توفير الهدوء التام والبيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين.

وحرص بعض أولياء أمور الطلاب على الوجود أمام المدارس للاطمئنان على ذويهم بعد أداء الامتحان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

تبدأ اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، وغدًا الثلاثاء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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الثانوية العامة التربية الدينية التربية الوطنية امتحانات التربية والتعليم

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